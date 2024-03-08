Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина решил купить технику в интернете, но остался без денег.
50-летний житель Октябрьского округа обратился к полицейским. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества.
Мужчина решил купить робот-пылесос. Он нашел нужную модель в интернете и оплатил покупку, но товара так и не дождался. Стражи порядка выяснили, что омич купил технику на сайте-двойнике. Материальный ущерб составил 45 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. 
·Происшествия

Мужчина решил купить технику в интернете, но остался без денег.
50-летний житель Октябрьского округа обратился к полицейским. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества.
Мужчина решил купить робот-пылесос. Он нашел нужную модель в интернете и оплатил покупку, но товара так и не дождался. Стражи порядка выяснили, что омич купил технику на сайте-двойнике. Материальный ущерб составил 45 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. 