Омск-Информ
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·Спорт

В пятом матче спортсмен смог отличиться и забросил свой первый гол в НХЛ.
Бывший нападающий омского «Авангарда» Иван Мирошниченко забросил свой первый гол в НХЛ. Хоккеист «Вашингтона» смог отличиться в матче против «Питтсбург Пингвинз».
Команда, за которую выступает омич, завершила встречу со счетом 6:0 в свою пользу. Кроме Мирошниченко голами отметились Александр Овечкин, Ник Дженсен,Том Уилсон, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано.
Этот матч стал для игрока пятым в НХЛ. Ранее он провел 47 матчей в АХЛ и набрал 25 очков.
·Спорт

В пятом матче спортсмен смог отличиться и забросил свой первый гол в НХЛ.
Бывший нападающий омского «Авангарда» Иван Мирошниченко забросил свой первый гол в НХЛ. Хоккеист «Вашингтона» смог отличиться в матче против «Питтсбург Пингвинз».
Команда, за которую выступает омич, завершила встречу со счетом 6:0 в свою пользу. Кроме Мирошниченко голами отметились Александр Овечкин, Ник Дженсен,Том Уилсон, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано.
Этот матч стал для игрока пятым в НХЛ. Ранее он провел 47 матчей в АХЛ и набрал 25 очков.