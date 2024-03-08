Омск-Информ
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·Авто

Автомобилисты оставляют свои транспортные средства прямо на газоне. 
Омичи пожаловались на автомобилистов, которые устроили незаконную парковку на «Школьном бульваре» – территории по улице 4-я Линия.
– Мало того что въезжают через тротуар, еще и ставят на клумбы и газоны. Сейчас как раз таять все начинает, грязюку всю на аллеи везут, размесят все газон, да и аллея пешеходная, рядом школа и сад, дети гуляют, а нарушители, в свою очередь, создают небезопасную ситуацию для пешеходов, – написали омичи в соцсетях.
Горожане просят ГИБДД и мэрию принять меры и наказать нарушителей. 
·Авто

Автомобилисты оставляют свои транспортные средства прямо на газоне. 
Омичи пожаловались на автомобилистов, которые устроили незаконную парковку на «Школьном бульваре» – территории по улице 4-я Линия.
– Мало того что въезжают через тротуар, еще и ставят на клумбы и газоны. Сейчас как раз таять все начинает, грязюку всю на аллеи везут, размесят все газон, да и аллея пешеходная, рядом школа и сад, дети гуляют, а нарушители, в свою очередь, создают небезопасную ситуацию для пешеходов, – написали омичи в соцсетях.
Горожане просят ГИБДД и мэрию принять меры и наказать нарушителей. 