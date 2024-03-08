Ответственным за научно-технологическое развитие и интеллектуальную собственность стал Рустам Мингазов.

Ответственным за научно-технологическое развитие и интеллектуальную собственность стал Рустам Мингазов.

В Омской области назначили должностное лицо, ответственное за вопросы научно-технологического развития и интеллектуальной собственности. Им стал первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов. Соответствующий приказ подписал губернатор Виталий Хоценко. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, такое нововведение связано с исполнением постановления Совета Федерации о технологическом суверенитете.

Отметим, что Рустам Мингазов был назначен на должность заместителя правительства Омской области в конце прошлого года.