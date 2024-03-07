Сторожевого пса привезли на машине, привязали к дереву и оставили на голодную смерть. Собаку случайно заметила девушка-волонтер.

Сторожевого пса привезли на машине, привязали к дереву и оставили на голодную смерть. Собаку случайно заметила девушка-волонтер.

Волонтеры из омского приюта помощи животным «Друг» спасли собаку, которую хозяин бросил в лесу на голодную смерть. Животное больше двух недель ждало жестокого человека, не даваясь в руки спасителей.

Лес, где девушка-волонтер случайно увидела привязанного к дереву тугой веревкой сторожевого пса, находится в овраге в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта, сообщает «12 канал». С трассы это место не просматривается. Когда собака была обнаружена, она выглядела испуганной и голодной, но не хотела покидать своего места – ждала бросившего ее хозяина. Волонтеры на протяжении двух недель ездили в лес, подкармливали пса, привезли ему соломы, и только спустя время животное стало им доверять. Теперь верный пес живет в приюте «Друг», ему ищут новых хозяев.

Кто привез собаку в лес и бросил умирать голодной смертью, еще предстоит выяснить. Прежнего владельца пса, если он будет найден, ждет уголовная ответственность.