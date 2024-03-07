Омск-Информ
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·Образование

Избирательные участки располагаются во многих общеобразовательных учреждениях. С 14 марта учеба будет вестись в дистанционном формате.

Учеников более сотни школ в Омске переведут на дистанционное обучение в связи с проведением выборов президента России. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Поскольку избирательные участки будут работать сразу в 127 школах Омска, ученики практически всех общеобразовательных учреждений с 14 по 16 марта будут учиться дистанционно. В семи школах в это время будут каникулы, сообщили в департаменте образования мэрии.

Очная учеба в большинстве школ города продолжится с 18 марта.

·Образование

Избирательные участки располагаются во многих общеобразовательных учреждениях. С 14 марта учеба будет вестись в дистанционном формате.

Учеников более сотни школ в Омске переведут на дистанционное обучение в связи с проведением выборов президента России. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Поскольку избирательные участки будут работать сразу в 127 школах Омска, ученики практически всех общеобразовательных учреждений с 14 по 16 марта будут учиться дистанционно. В семи школах в это время будут каникулы, сообщили в департаменте образования мэрии.

Очная учеба в большинстве школ города продолжится с 18 марта.