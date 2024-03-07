Такое жилье чаще всего строят в пригороде. Малоэтажная застройка создает ощущение уюта и комфорта.
Омскому застройщику «Вита» одобрен проект возведения четырехэтажных жилых домов на улице Семиреченской в Кировском округе города. Речь идет о строительстве домов № 2 и № 3.
Проектная документация прошла экспертизу «Экспертно-проектного центра», получив положительное заключение. Разработкой проекта для «Виты» занимался «Проектный институт Новые технологии», сообщает «Город55».
Проект первого четырехэтажного дома на Семиреченской был одобрен экспертизой на прошлой неделе.
Четырехэтажные дома наиболее популярны в пригородах. Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, малоэтажная застройка создает ощущение уюта и комфорта, а также дает возможность организации индивидуальных зеленых зон и зон отдыха во дворах, что сегодня востребовано людьми больше, чем парковочные места для автомобилей.