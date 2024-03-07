После нескольких лет в колонии она надеется выйти на свободу и снова заниматься музыкой.

После нескольких лет в колонии она надеется выйти на свободу и снова заниматься музыкой.

Тамара Медведева, которая убила своего 53-летнего любовника, перевелась из колонии в исправительный центр. Как сообщает « Бывшая артистка омского музтеатра, которая убила своего 53-летнего любовника, перевелась из колонии в исправительный центр. Как сообщает « Федерал Пресс », она даже встретила новую любовь.

Напомним, Тамара – музыкант в третьем поколении. Играет на кларнете. Девушка окончила школу искусств, потом музыкальное училище, получила высшее образование в ОмГУ и работала на сцене Омского музыкального театра.

В 22 года девушка встретила свою любовь. Александр был старше на 26 лет, работал сантехником в театре и уже имел жену и дочь. Он бил девушку, она подавала заявления в полицию, но потом прощала. В 2017 году во время очередной ссоры девушка трижды ударила любовника ножом. Она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти мужчину. За убийство суд отправил омичку в колонию общего режима на 7,5 года.

Несколько лет девушка провела в новосибирской исправительной колонии № 9, потом в омской колонии-поселении и наконец перевелась в исправительный центр. За время своего заключения она научилась шить, получила диплом монтажника осветительных сетей, а в колонии-поселении смогла вернуться к музыке.

– Переведясь в исправительный центр, я смогла съездить в звукозаписывающую студию, где записала 8 новых композиций. Хочется не только исполнять известных исполнителей, но и что-то свое. У меня есть знакомый человек, который пишет музыку. Он тоже был в колонии-поселении и сейчас переведен на исправительный центр. Он пишет клубную музыку, а я придумываю, как можно наложить духовой инструмент на композицию, – рассказала Тамара.

В колонии-поселении омичка встретила новую любовь. Мужчину тоже зовут Александр. Он перевелся в исправительный центр, а летом уже выйдет на свободу.

– Мы встречаемся почти год. Он не относится к тем, кто любит алкоголь. Любит свое дело, много работает. Я вижу, что он ответственно подходит ко всему. Именно эти качества мне в нем ценны. Говорит, что будет ждать, и пока у меня нет повода не верить ему, – рассказала Тамара.

Сейчас девушке 32 года. Она надеется дождаться освобождения и снова заняться музыкой. В сентябре Тамара планирует подавать прошение на условно-досрочное освобождение.