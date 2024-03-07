Несмотря на то что «Авангарду» достаточно одной победы для попадания в следующий раунд, словацкий форвард полагает, что «Ладе» нечего терять.

Несмотря на то что «Авангарду» достаточно одной победы для попадания в следующий раунд, словацкий форвард полагает, что «Ладе» нечего терять.

Словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо порассуждал о сегодняшней игре с «Ладой». Омичи ведут в серии с тольяттинцами 3:0 и сегодня могут оформить выход во второй раунд. Однако, по мнению игрока, расслабляться рано.

– Против «Лады» непросто играть, она хорошо действует в обороне. Ее игроки выстраиваются так, что их сложно пройти через среднюю зону. Возможно, сегодня будет более активный хоккей в их исполнении. Им нечего терять, они на грани вылета. Посмотрим, как все сложится, – сказал Юрчо в интервью «Авангард-ТВ».

Юрчо не нужно объяснять, что такое плей-офф КХЛ: два года назад он играл за «Барыс», но его команда уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу». Нападающий надеется, что в этом году, уже с «Авангардом», удастся пройти как можно дальше.