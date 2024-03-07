Омичам, которые захотят поменять обстановку, придется заплатить 2 тыс. рублей за сутки. Это на 16 % больше, чем годом ранее.

Омичам, которые захотят поменять обстановку, придется заплатить 2 тыс. рублей за сутки. Это на 16 % больше, чем годом ранее.

В Омске в Международный женский день 8 Марта выросла посуточная аренда квартир. Сейчас квартира в среднем на сутки омичам обойдется в 2 тыс. рублей. Это на 16 % больше, чем год назад. Кроме того, жители города могут отдохнуть и в загородном доме. За сутки в таком жилье придется отдать 8 тыс. рублей. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Отметим, что в среднем по России посуточная аренда квартиры составляет 2350 рублей, а загородного жилья – 7 тыс. рублей.