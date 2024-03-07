Девушка поверила преступникам и сама переводила им деньги.

Девушка поверила преступникам и сама переводила им деньги.

18-летней омичке позвонили якобы представители компании сотовой связи. Представитель организации заверил девушку, что срок ее сим-карты истекает, а потому ей необходимо продлить договор. Омичка передала звонившим свои паспортные данные, после чего с ней уже начал общаться «работник Центробанка».

Мужчина заявил, что аккаунт девушки на «Госуслугах» взломали мошенники, которые оформили на нее несколько кредитов. Чтобы этого избежать, омичка перевела 400 тысяч из личных сбережений на неизвестный счет. После мошенники стали вызывать ей такси к различным банкоматам, где она продолжила переводить средства неизвестно кому. В результате она совершила 13 транзакций почти на 1,1 млн рублей.

– Потерпевшей пригрозили уголовной ответственностью, если та поделится информацией с кем-либо о проводимых операциях, придаст огласке некую «банковскую тайну». Омичка никому ничего не рассказывала, доверяла, как казалось, помогающим ей людям, однако в какой-то момент рассказала о произошедшем матери. Вместе с ней обманутая девушка пришла в отдел полиции и написала заявление, – рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мошенников разыскивают.