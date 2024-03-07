Мужчина отдал телефон незнакомцу, чтобы тот записал свой номер. Однако его собеседник решил оставить смартфон себе.

Мужчина отдал телефон незнакомцу, чтобы тот записал свой номер. Однако его собеседник решил оставить смартфон себе.

35-летний омич зашел в теплую остановку, чтобы дождаться своего автобуса. Там он разговорился с неизвестными мужчинами, которые предложили ему дополнительный заработок. Омич с радостью согласился и отдал одному из них свой телефон, чтобы собеседник записал свой номер.

Однако когда незнакомец получил смартфон, он отказался отдавать его. Мужчины начали ссориться, и тогда преступник несколько раз ударил хозяина телефона по лицу, а затем ушел.

Обескураженный омич обратился к полицейским. Они установили личность грабителя, которым оказался 43-летний житель Ленинского округа. Теперь на него заведено уголовное дело за грабеж. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и изнасилование. Смартфон стражи порядка вернули владельцу.