Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина отдал телефон незнакомцу, чтобы тот записал свой номер. Однако его собеседник решил оставить смартфон себе.
35-летний омич зашел в теплую остановку, чтобы дождаться своего автобуса. Там он разговорился с неизвестными мужчинами, которые предложили ему дополнительный заработок. Омич с радостью согласился и отдал одному из них свой телефон, чтобы собеседник записал свой номер.
Однако когда незнакомец получил смартфон, он отказался отдавать его. Мужчины начали ссориться, и тогда преступник несколько раз ударил хозяина телефона по лицу, а затем ушел. 
Обескураженный омич обратился к полицейским. Они установили личность грабителя, которым оказался 43-летний житель Ленинского округа. Теперь на него заведено уголовное дело за грабеж. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и изнасилование. Смартфон стражи порядка вернули владельцу.
·Происшествия

Мужчина отдал телефон незнакомцу, чтобы тот записал свой номер. Однако его собеседник решил оставить смартфон себе.
35-летний омич зашел в теплую остановку, чтобы дождаться своего автобуса. Там он разговорился с неизвестными мужчинами, которые предложили ему дополнительный заработок. Омич с радостью согласился и отдал одному из них свой телефон, чтобы собеседник записал свой номер.
Однако когда незнакомец получил смартфон, он отказался отдавать его. Мужчины начали ссориться, и тогда преступник несколько раз ударил хозяина телефона по лицу, а затем ушел. 
Обескураженный омич обратился к полицейским. Они установили личность грабителя, которым оказался 43-летний житель Ленинского округа. Теперь на него заведено уголовное дело за грабеж. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и изнасилование. Смартфон стражи порядка вернули владельцу.