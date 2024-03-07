Организация должна была выполнять строительный контроль за капремонтом школы, но делала это с нарушениями.

Организация должна была выполнять строительный контроль за капремонтом школы, но делала это с нарушениями.

Департамент строительства омской мэрии обратился в УФАС с жалобой на ООО «Сахалид». Оказалось, что ведомство заключило с компанией из Якутска контракт на строительный надзор за выполнением капремонта школы № 3.

Однако представители компании не всегда находились на объекте. Так, работник подрядчика отсутствовал с 9 по 12 января и с 15 по 19 января. Также заказчик не получил отчеты о работе с мая по декабрь прошлого года.

30 января департамент решил разорвать контракт с подрядчиком. Омское УФАС включило компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.