Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Они разместятся на территории логистического парка «Солнечный», возводимого на Левом берегу.

В Омске прошло заседание областного инвестиционного комитета, где обсуждалось развитие логистического парка «Солнечный». Объем вложений в возводимый на Левобережье объект солидный – более 20 млрд рублей.

На территории логопарка разместятся распределительные центры крупных компаний, торговых сетей и маркетплейсов. Полностью осуществить проект планируется до конца 2026 года, – отметил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Инвестор рассказал о замысле построить на территории логопарка крупный распределительный центр, площадь которого составит 160 тыс. кв. м. Для этого потребуется поддержка властей. Предполагается, что успешная реализация задуманного проекта позволит создать в регионе более 7 тыс. рабочих мест.

·Экономика/Бизнес

Они разместятся на территории логистического парка «Солнечный», возводимого на Левом берегу.

В Омске прошло заседание областного инвестиционного комитета, где обсуждалось развитие логистического парка «Солнечный». Объем вложений в возводимый на Левобережье объект солидный – более 20 млрд рублей.

На территории логопарка разместятся распределительные центры крупных компаний, торговых сетей и маркетплейсов. Полностью осуществить проект планируется до конца 2026 года, – отметил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Инвестор рассказал о замысле построить на территории логопарка крупный распределительный центр, площадь которого составит 160 тыс. кв. м. Для этого потребуется поддержка властей. Предполагается, что успешная реализация задуманного проекта позволит создать в регионе более 7 тыс. рабочих мест.