Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Три павильона появятся в районе пересечения окружной дороги «Континента» и улицы Енисейской.
Выставочные залы около взлетной полосы Омского аэропорта планируют достроить до 31 декабря 2024 года. Как сообщает «СуперОмск», это указано на информационных щитах, которые также демонстрируют эскизы будущих строений. Планируется возвести три рядом стоящих павильона.
Напомним, стройка развернулась в районе пересечения окружной дороги «Континента» и улицы Енисейской, в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы. Заказчиком является ООО «Райдер-Сервис» Ильи Иванова и Петра Варнавского.
Стройка планировалась еще в прошлом десятилетии, однако компания получила отказ. В марте 2022 года чиновники дали разрешение на строительство на участке площадью 15 тыс. кв. м. Земля предназначена под выставочные залы.
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·Экономика/Бизнес

Три павильона появятся в районе пересечения окружной дороги «Континента» и улицы Енисейской.
Выставочные залы около взлетной полосы Омского аэропорта планируют достроить до 31 декабря 2024 года. Как сообщает «СуперОмск», это указано на информационных щитах, которые также демонстрируют эскизы будущих строений. Планируется возвести три рядом стоящих павильона.
Напомним, стройка развернулась в районе пересечения окружной дороги «Континента» и улицы Енисейской, в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы. Заказчиком является ООО «Райдер-Сервис» Ильи Иванова и Петра Варнавского.
Стройка планировалась еще в прошлом десятилетии, однако компания получила отказ. В марте 2022 года чиновники дали разрешение на строительство на участке площадью 15 тыс. кв. м. Земля предназначена под выставочные залы.
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