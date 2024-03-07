Омск-Информ
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·Общество

Несколько дней назад крылатое насекомое заметили горожане.
Омичи заметили в городе первую бабочку. Она проснулась на одной из строительных площадок, и ее снял на видео один из строителей.
– Здесь потеплело. И на улице потеплело, –2. Сама не понимает, то ли лето, то ли весна. Уже четыре дня с угла в угол перелетает, – отмечает автор видео.
Отметим, что в конце февраля из зимнего сна в Большереченском зоопарке вышли еноты. Медведи пока не просыпались.
·Общество

Несколько дней назад крылатое насекомое заметили горожане.
Омичи заметили в городе первую бабочку. Она проснулась на одной из строительных площадок, и ее снял на видео один из строителей.
– Здесь потеплело. И на улице потеплело, –2. Сама не понимает, то ли лето, то ли весна. Уже четыре дня с угла в угол перелетает, – отмечает автор видео.
Отметим, что в конце февраля из зимнего сна в Большереченском зоопарке вышли еноты. Медведи пока не просыпались.