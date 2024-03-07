Разработчики отмечают, что оно более эффективно, чем то, что используется во время боевых действий сейчас.

Разработчики отмечают, что оно более эффективно, чем то, что используется во время боевых действий сейчас.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности собирается выдать патент на «устройство для безопасной эвакуации поврежденных образцов вооружения и военной техники», разработанное омичами. Оно позволяет осуществить дистанционную механизированную сцепку тягача с машиной при эвакуации техники, не отправляя на место экипаж.

Правами на устройство владеет «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева». Среди разработчиков числится выпускник Омского автобронетанкового инженерного института Нурлан Ракимжанов, начальник омского филиала академии генерал-майор Сергей Примак, преподаватель полковник Денис Шабалин и замруководителя полковник Павел Кобзарь.

В сопроводительной документации изобретения указано, что устройство, которое используется сейчас, не учитывает потребность в жесткой фиксации при попытках эвакуации тяжелой техники. Это снижает эффективность, некоторые вещи приходится делать вручную.