Там горожане могут подать заявления о голосовании не по месту прописки, а по месту нахождения.

Там горожане могут подать заявления о голосовании не по месту прописки, а по месту нахождения.

Сегодня в Омске начали работу участковые избирательные комиссии. До голосования они будут открыты в будни с 16:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 14:00.

Чем они будут заниматься?

информировать избирателей о месте и днях голосования,

готовить участки к выборам,

уточнять списки избирателей,

принимать заявления о голосовании по месту нахождения или на дому.

Напомним, выборы президента России планируются 15–17 марта. В этом году участковые комиссии приступили к работе на три недели раньше обычного.