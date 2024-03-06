Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Там горожане могут подать заявления о голосовании не по месту прописки, а по месту нахождения.
Сегодня в Омске начали работу участковые избирательные комиссии. До голосования они будут открыты в будни с 16:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 14:00. 
Чем они будут заниматься?
  • информировать избирателей о месте и днях голосования,
  • готовить участки к выборам,
  • уточнять списки избирателей,
  • принимать заявления о голосовании по месту нахождения или на дому.
Напомним, выборы президента России планируются 15–17 марта. В этом году участковые комиссии приступили к работе на три недели раньше обычного.
·Общество

Там горожане могут подать заявления о голосовании не по месту прописки, а по месту нахождения.
Сегодня в Омске начали работу участковые избирательные комиссии. До голосования они будут открыты в будни с 16:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 14:00. 
Чем они будут заниматься?
  • информировать избирателей о месте и днях голосования,
  • готовить участки к выборам,
  • уточнять списки избирателей,
  • принимать заявления о голосовании по месту нахождения или на дому.
Напомним, выборы президента России планируются 15–17 марта. В этом году участковые комиссии приступили к работе на три недели раньше обычного.