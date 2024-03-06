В рамках научно-практической конференции представители власти, науки и бизнеса обсудят пути достижения технологического суверенитета страны.

В рамках научно-практической конференции представители власти, науки и бизнеса обсудят пути достижения технологического суверенитета страны.

С 19 по 20 марта в Омске пройдет III Межрегиональная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. Организатором проведения форума выступает Группа компаний «Титан». Мероприятие соберет на своей площадке участников из 5 российских регионов.

Ключевыми темами конференции станут: «Синергия бизнеса и науки на пути к технологическому суверенитету», «Привлечение молодых ученых к реализации инновационных проектов в химической промышленности через корпоративные инжиниринговые центры и научные институты» и «Корпоративное образование как инструмент развития химической науки». В рамках конференции также пройдет конкурс студенческих научных проектов, по итогам которого лучшие команды молодых ученых будут награждены ценными призами.

Регистрация для участников конференции уже открыта на сайте ГК.

Напомним, прошлогодняя научно-практическая отраслевая конференция собрала внушительный кворум, объединив представителей власти, бизнеса и науки. По итогам конференции были выработаны отраслевые предложения в области импортозамещения и развития уникальных отечественных разработок в нефтехимии, представлены лучшие инновационные кейсы.