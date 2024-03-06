Продавец присвоил деньги и перестал выходить на связь. Теперь его разыскивает полиция.

Продавец присвоил деньги и перестал выходить на связь. Теперь его разыскивает полиция.

Мошенники обманули 47-летнего жителя Кировского округа Омска и похитили у него 330 000 рублей. Как сообщили в полиции, мужчина хотел купить трактор для работы на своем земельном участке, нашел выгодное предложение в интернете и позвонил по указанному номеру.

Продавец попросил полную оплату, обосновав это высоким спросом, а чтобы покупатель не боялся переводить деньги, прислал ему фотографию паспорта и видео с трактором. Омич поверил и перевел деньги. То, что его обманули, мужчина понял, когда часть переписки исчезла, а продавец перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Преступника разыскивают, а омичей просят быть осторожнее при покупках в интернете.