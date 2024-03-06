В городе очищают от снега частный сектор, дороги и ливневки. Обо всех работах докладывают мэру Сергею Шелесту.

В городе очищают от снега частный сектор, дороги и ливневки. Обо всех работах докладывают мэру Сергею Шелесту.

В Омске продолжаются противопаводковые мероприятия. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, сейчас основное внимание уделяют вывозу снега с возможных мест подтоплений и прилегающих территорий. Работы проводятся не только в частном секторе, но и на некоторых участках городских дорог. Чаще всего в этих местах находятся пространства, где накапливается большое количество снега – пустыри, поля и большие открытые пространства. Также дорожники очищают от снега ливневки и дождеприемные колодцы.

– Для борьбы с паводком заготовлены мешки с песком общей массой более 3 тыс. тонн, более 270 тонн щебня. Сейчас в Омске установилась нестабильная погода. В дневное время наблюдается таяние снега. При необходимости дорожные службы проводят откачку талой воды в наиболее проблемных участках, – отметили в ведомстве.

Сегодня, 6 марта, рабочие проведут очистку на развязке Ленинградского моста, улицах 70 лет Октября, Енисейская, Красный Путь, 2-я Береговая, а снег вывезут с улиц Хабаровская и 10 лет Октября.

Отметим, что о своей работе специалисты УДХБ ежедневно отчитываются мэру Сергею Шелесту.