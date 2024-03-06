Чаще всего в компанию поступают вопросы, связанные с поверкой и опломбировкой приборов учета и начисления по лицевым счетам.

Чаще всего в компанию поступали вопросы, связанные с поверкой и опломбировкой приборов учета и начисления по лицевым счетам.

В АО «Росводоканал Омск» проанализировали ситуацию с обращениями потребителей, поступавшими в 2023 году. Всего их было 503,74 тыс. Основные темы обращений – это вопросы, связанные с поверкой и опломбировкой приборов учета и начисления по лицевым счетам. На очном приеме в офисах компании в прошлом году приняли почти 78 тыс. клиентов; 280,3 позвонили по телефону; 19,2 тыс. обратились в компанию письменно; 72,5 тыс. оставили документы в информационных ящиках, а 53 610 потребителей направили электронные обращения через сайт, личный кабинет, ГИС ЖКХ или официальные аккаунты в социальных сетях.

– Общее количество обращений по сравнению с 2023 годом возросло на 5 %. Практически по всем каналам связи мы видим увеличение числа обращений. Мы стремимся к открытому диалогу и оперативной обратной связи с каждым потребителем, – сообщила коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – Мы хотим поблагодарить горожан, которые, увидев утечку или сдвинутую крышку люка колодца, сразу сообщают об этом нам. Это позволяет быстрее направить бригаду для принятия мер по устранению нештатной ситуации, а значит, повышает качество водоснабжения и водоотведения в целом.

Развитие заочных каналов обслуживания – приоритетное направление работы Омского водоканала. Сегодня обратиться в компанию дистанционно можно так: направив письмо в электронную приемную, написать обращение на сайте или в личном кабинете, задать вопрос в мобильном приложении «РВК.Услуги», в официальных аккаунтах «ВКонтакте» и «Одноклассники» или обратиться через ГИС ЖКХ.

Специалисты контакт-центра ежедневно, включая праздничные и выходные дни, с 8:00 до 20:00 консультируют потребителей по телефону 53-00-11. А записаться на очный прием в офисы водоканала можно на сайте компании.