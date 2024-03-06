Мужчина находился на работе, у него резко ухудшилось состояние, и он потерял сознание. Добраться до больницы ему помогли коллега и сотрудники ГИБДД.

Мужчина находился на работе, у него резко ухудшилось состояние, и он потерял сознание. Добраться до больницы ему помогли коллега и сотрудники ГИБДД.

В Омской области сотрудники ГИБДД помогли 31-летнему мужчине добраться до больницы. Инцидент произошел 29 февраля около 11 часов утра на автодороге Омск – Черлак в районе 16-го километра.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, полицейские несли службу на трассе, и рядом с ними остановился автомобиль «Лада- Ларгус». Водитель рассказал, что в машине находится его знакомый, у которого на рабочем месте резко ухудшилось состояние здоровья и он потерял сознание.

– Коллеги решили не ждать машину скорой медицинской помощи, а самостоятельно довезти больного из села Усть-Заостровка Омского района до медицинского учреждения в Омске, – отметили в ведомстве.

После этого стражи порядка сопроводили «Ладу» до больницы в Ленинском округе города. Там мужчине оказали квалифицированную помощь.