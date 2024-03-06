Малышам в этот день покажут спектакль «Мойдодыр», а их мамам, а также всем девушкам, подарят букеты лаванды. Здесь же можно вкусно пообедать всей семьей и оценить новое меню.

Малышам в этот день покажут спектакль «Мойдодыр», а их мамам, а также всем девушкам, подарят букеты лаванды. Здесь же можно вкусно пообедать всей семьей и оценить новое меню.

Дополнительный выходной день – 8 марта можно и нужно провести весело и с пользой. Например, сходить всей семьей, где подрастают малыши, в ресторан «Станция сады». В эту пятницу здесь покажут добрую и поучительную историю, любимую с детства, – «Мойдодыр» (3+) по Корнею Чуковскому в постановке «Центра современной драматургии Омск».

Как все будет происходить? Маленьких зрителей посадят в центре зала и покажут им спектакль в ярких декорациях и костюмах. В это время их родители смогут расположиться за столиками. Билет приобретается на ребенка, а сопровождающие бронируют столики заранее. Спектакль длится час, после чего дети смогут пообедать, выбрав что-то из специального меню. Кстати, само детское меню очень нравится маленьким посетителям – оно предлагается в виде развивающего визиборда или гигантской раскраски формата А3, которую можно унести с собой. Блюда из детского меню отвечают запросам даже самых притязательных малоежек.

Что касается содержания меню для взрослых, обязательно стоит обратить внимание на блюда из печи, которые подаются в небольших чугунках. Блюда, приготовленные таким способом, особенные. Они не просто варятся или обжариваются, а томятся, не контактируя с пламенем напрямую. Это сохраняет полезные свойства продуктов, которые приобретают неповторимый вкус и аромат. Стоит попробовать, например, картофель с грибами или топленого кролика с гречкой, бигус с копчеными свиными ребрами или мидии в соусе дорблю – из печи.

Добавим, что ресторан «Станция сады» располагает уникальной деревянной детской комнатой. Оборудование для нее изготовлено из экологичных материалов, соответствующих высоким стандартам качества и санитарным нормам.

Сюда малыши смогут уйти играть, а взрослые в это время продолжат праздничный обед или ужин.

Приходите в пятницу, 8 марта. Начало спектакля «Мойдодыр» (3+) в 15:00, цена билета – 700 рублей. Столики бронируются по телефону 33-77-22.

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