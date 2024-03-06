Мужчина не знал об имеющихся проблемах в доме, когда покупал его. Ему пришлось обратиться в суд.

Мужчина не знал об имеющихся проблемах в доме, когда покупал его. Ему пришлось обратиться в суд.

В суд с иском к ООО «Строительная компания «Магистраль плюс» обратился омич. Он попросил защитить его права.

Мужчина заключил с юридическим лицом договор купли-продажи. По документу омичу достался дом площадью 135, 7 кв. м и земельный участок – 1195 кв. м. После покупки мужчина обнаружил, что в новом жилье есть многочисленные недостатки. Все стены дома в дождь протекали, а вместо канализации на участке была выгребная яма. Выяснилось, что при строительстве здания нарушили правила в части облицовки наружных стен. Термопанели, которые должны были защищать дом от дождевых вод, оказались с заводским браком.

Суд встал на сторону омича и потребовал от организации выплатить ему 740 тыс. рублей. Однако компания не спешила это делать. В проблему пришлось вмешаться судебным приставам.

– В целях исполнения решения суда, судебный пристав наложил арест на имущество компании-должника, а именно на находящийся в собственности юридического лица автомобиль Volkswagen Teramont 2019 года выпуска, и вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и о наложении ареста на денежные средства компании-должника, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Только после этого организации пришлось полностью выплатить свой долг.