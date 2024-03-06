Оправдательный приговор по делу Александра Фрикеля был отменен. Дело отправили на пересмотр.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему заместителю министра строительства Омской области Александру Фрикелю. Ранее центральный районный суд оправдал экс-чиновника по делу о мошенничестве.
Дело на Фрикеля было возбуждено в 2020 году. Тогда организация ООО «Дорожник», которую возглавлял мужчина, занималась строительством дороги в Полтавском районе. Во время проведения работ компания самостоятельно изменила проект. По версии следствия, это привело к возможности похитить мошенническим путем 7,5 млн рублей.
В июне прошлого года Фрикеля признали невиновным, позже Омский областной суд оставил приговор без изменений. Однако Восьмой кассационный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на повторное рассмотрение. Поводом для такого решения послужили «существенные нарушения уголовного закона».