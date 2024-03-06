Для того чтобы выйти на пенсию, многодетной маме необходимо иметь ребенка младше 8 лет.

Для того чтобы выйти на пенсию, многодетной маме необходимо иметь ребенка младше 8 лет.

В прошлом году более тысячи многодетных матерей Омской области досрочно вышли на пенсию. Такую возможность имеют женщины, воспитывающие трех и более детей.

– Многодетные мамы имеют право досрочно выйти на страховую пенсию по старости ранее общеустановленного пенсионного возраста. Женщины, которые родили пять и более детей – в 50 лет. Мамы четверых детей – в 56 лет, а мамы, родившие и воспитавшие троих детей, – в 57 лет, – рассказали в отделении Социального фонда РФ по Омской области.

Для того чтобы выйти на пенсию, многодетной маме необходимо иметь ребенка младше 8 лет. Также нужен страховой стаж минимум 15 лет. Пенсионный коэффициент должен быть не менее 28,2.

Так, в прошлом году в регионе на заслуженный отдых в возрасте 50 лет ушли 125 женщин. Еще 152 омички вышли на пенсию в 56 лет, в 57 лет – 759.