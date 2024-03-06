К выходным в Омскую область придет похолодание. Местами по региону ожидается снег.

К выходным в Омскую область придет похолодание. Местами по региону ожидается снег.

В ближайшие дни в Омской области значительно похолодает. Так, 6 марта днем ожидается 0…–5 °, местами до –10 °, ночью станет прохладнее до –5…–10 °, местами до –16 °. Местами по региону пройдет снег, на дорогах возможны заносы и гололедица.

7 марта днем столбик термометра будет держаться на отметке –3…–8 °, местами до –14 °. Ночью температура опустится до –16…–21 °, при прояснении до –26 °. Днем местами по области пройдет снег.

8 марта прогнозируется –6…–11 °, ночью –21…–26 °, при натекании облачности до –15 °. Порывы ветра будут достигать 12 м/с, возможна изморозь.