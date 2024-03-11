Кроме самой техники компания «Омскдизель» предлагает запчасти к ней и полный комплекс сервисных услуг, включая гарантийное обслуживание.

Кроме самой техники компания «Омскдизель» предлагает запчасти к ней и полный комплекс сервисных услуг, включая гарантийное обслуживание.

Компания «Омскдизель» дала старт активному развитию нескольких новых направлений в поставках дорожно-строительной и складской техники. Уже сейчас клиентам предлагаются:

Фронтальные погрузчики Lonking различной грузоподъемности;

Экскаваторы-погрузчики Weichai;

Гусеничные и колесные экскаваторы Lonking;

Мини-погрузчики Lonking;

Вилочные погрузчики Lonking.

Из преимуществ фронтальных погрузчиков Lonking можно выделить неприхотливость к условиям эксплуатации и содержания, что позволяет использовать технику в любых, даже самых жестких, климатических условиях. Также привлекательными для потребителя являются доступные цена и сервисное обслуживание. Среди широкого модельного ряда фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 1500 кг до 7000 кг и с размером ковша от 1,2 до 5,2 кубометров каждое предприятие подберет подходящий вариант под свои задачи.

Экскаваторы-погрузчики Weichai отличаются высокой производительностью и мощностью, что позволяет им справляться с различными видами работ на строительной площадке. Также погрузчики данной марки могут похвастаться надежностью и долговечностью благодаря оснащению передовыми технологиями и качественными компонентами, которые гарантируют непрерывную работу техники и минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Техника идеально подходит для рытья глубоких траншей, прокладки трубопроводов с одновременной погрузкой грунта. Погрузочный ковш в зависимости от поставленной задачи может быть заменен на: грейферный ковш, бульдозерный отвал, погрузочные вилы, снегоуборочное оборудование, гидромолот.

Гусеничные и колесные экскаваторы Lonking эксплуатационной массой от 1,6 до 95 тонн отличаются сочетанием высокого качества, богатой комплектации, отличной эксплуатационной производительности, топливной экономичности и выгодной стоимости. Главное преимущество гусеничных экскаваторов Lonking: высокая маневренность, способность работать на сложных грунтах, широкие функциональные возможности, простота управления и обслуживания, приемлемая цена. Один экскаватор Lonking может заменить несколько единиц других видов спецтехники.

Универсальные компактные, высокопроходимые мини-погрузчики Lonking на пневмоходу предназначены для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов и так далее. Благодаря тому, что колёса левого и правого бортов приводятся в движение отдельными моторами и способны работать в режиме противовращения, мини-погрузчик может поворачиваться практически на «одной точке». Отлично подходит для уборки территории, садово-парковых и сельскохозяйственных работ.

Конструкция рамы вилочного погрузчика Lonking обеспечивает высокую жесткость и прочность машины, что позволяет ей безопасно перемещать грузы различных размеров и весов. При этом сама рама имеет небольшой вес, что способствует повышению эффективности работы погрузчика. Электрический привод снижает затраты на эксплуатацию машины благодаря уменьшению расхода топлива и обслуживания двигателя.

Кроме самиой техники компания «Омскдизель» предлагает запчасти к ней и полный комплекс сервисных услуг:

проведение всех видов технического обслуживания;

гарантийное сопровождение;

пост-гарантийное обслуживание;

комплексный ремонт спецтехники.

Благодаря наличию собственного склада большинство позиций запасных частей для спецтехники находятся в наличии. При отсутствии необходимой детали производится ее заказ, срок исполнения которого оговаривается с клиентом. Все запасные детали полностью соответствуют международным стандартам качества, что гарантирует надежность и безопасность в период использования техники.

Ознакомиться со специальной техникой можно в автоцентре «Омскдизель» по адресу: ул.Волгоградская, 88. Узнать подробности можно по телефонам: +7-913-988-55-12, +7-913-621-70-64.

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ». https://omskdizel.ru Реклама