Омич купил билеты на матч плей-офф, но таких мест не существовало. Пока персонал клуба искал другие, прошел первый период. Болельщик подал в суд.

Омич купил билеты на матч плей-офф, но таких мест не существовало. Пока персонал клуба искал другие, прошел первый период. Болельщик подал в суд.

Весной прошлого года омич и его жена купили билеты на домашний матч плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» принимал «Ак Барс». Придя на игру, супруги обнаружили, что мест, указанных в билетах, нет. Они обратились к администрации «G-Drive Арены», но, пока им искали другие места, прошел первый период. Места в итоге нашли, и даже более дорогие, однако впечатление уже было смазанным. Мужчина подал в суд с требованием компенсировать моральный вред.

В заседании представители клуба просили отказать в полном удовлетворении иска. Они мотивировали это тем, что на свое место мужчина не смог попасть по техническим причинам – дополнительные места тогда только монтировались. Тем не менее и ему, и его жене новые места были найдены, причем из более высокой ценовой категории, а также полностью возвращены деньги за билеты. Однако Куйбышевский районный суд счел исковые требования обоснованными.

– Районный суд постановил взыскать с ООО «Хоккейный клуб «Авангард» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также штраф в размере 10 000 рублей, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

Клуб подавал апелляционную жалобу, однако Омский областной суд оставил решение районного суда без изменения.

А матч, первый период которого просмотрели супруги, состоялся 5 апреля прошлого года. Шла финальная серия Восточной конференции. «Авангард», ведя 2:0, уступил в овертайме – 2:3. «Ак Барс», благодаря победе, захватил лидерство в серии и уже его не упускал.