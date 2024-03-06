Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт для омичей станет бесплатным. Певец будет выступать на протяжении трех дней.

На выборах президента в Омске выступит певец Стас Михайлов. Мероприятия заказал областной центр культуры «Сибиряк», а контракт уже заключили с компанией «Эвент Парк». Концерт звезды властям обойдется в 24,4 млн рублей.

Концерт под названием «Поем всей семьей и страной» будет посвящен Году семьи. Как говорится в контракте, мероприятие для жителей города станет бесплатным. Михайлову придется исполнять свои песни на протяжении трех дней – 15, 16 и 17 марта с 18:00 до 19:30 часов в спортивном комплексе «Красная звезда».

Всего от исполнителя ожидается 20 песен.

·Культура/Афиша

Концерт для омичей станет бесплатным. Певец будет выступать на протяжении трех дней.

На выборах президента в Омске выступит певец Стас Михайлов. Мероприятия заказал областной центр культуры «Сибиряк», а контракт уже заключили с компанией «Эвент Парк». Концерт звезды властям обойдется в 24,4 млн рублей.

Концерт под названием «Поем всей семьей и страной» будет посвящен Году семьи. Как говорится в контракте, мероприятие для жителей города станет бесплатным. Михайлову придется исполнять свои песни на протяжении трех дней – 15, 16 и 17 марта с 18:00 до 19:30 часов в спортивном комплексе «Красная звезда».

Всего от исполнителя ожидается 20 песен.