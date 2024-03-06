Разговор об этом зашел в Ставрополе, куда глава государства приехал с рабочим визитом.

Разговор об этом зашел в Ставрополе, куда глава государства приехал с рабочим визитом.

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Ставропольский край провел встречу с представителями агропромышленного комплекса. На ней председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков поднял вопрос о прямом подключении к Федеральной сетевой компании двух теплиц, строящихся в Омской и Ростовской областях.

– Лучше бы вы мне на ухо это шепнули, – цитирует Путина «РИА Новости».

Президент пояснил свой ответ тем, что большинство потребителей хочет прямого подключения. Но при этом возникнет вопрос содержания других сетей. Впрочем, Путин пообещал обсудить этот вопрос с Рудаковым отдельно.

Теплицы с досвечиванием возводятся в Омской и Ростовской областях. Их прямого подключения к ФСК просят в целях экономии.