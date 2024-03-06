Производство находилось в Горьковском районе. Когда-то комплекс принадлежал депутату Законодательного собрания.
Свинокомплекс «Ударный», расположенный в Горьковском районе Омской области, ликвидировали. Предприятие когда-то принадлежало самому «бедному» депутату областного Законодательного собрания Сергею Головачеву, который в течение ряда лет декларировал годовой доход 0 рублей.
Обанкротившееся предприятие выставили на торги три года назад за 55 млн рублей. Примечательно, что руководил процессом конкурсный управляющий с говорящей фамилией – Алексей Безденежных. С сентября 2021 года им стал Сергей Лядов.
На днях свинокомплекс ликвидировали.
– Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, – говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
В качестве даты прекращения деятельности организации указано 4 марта 2024 года.