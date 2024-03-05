Жилплощадь в семиэтажке продают с 2016 года. За это время она подорожала на 10 млн.

Жилплощадь в семиэтажке продают с 2016 года. За это время она подорожала на 10 млн.

Восьмой год в Омске продают двухуровневую квартиру в доме № 50 на улице 30 лет ВЛКСМ. Владелец просит за нее 55 млн рублей.

Как сообщается в объявлении , в квартире есть кабинет с лоджией, гостиная, прачечная, прихожая, финская сауна, купель и спортзал, зал с кинопроектором, бар. На полу мозаика из итальянского мрамора, кожаная мебель.

Отметим, что квартиру пытаются продать с 2016 года. Тогда ее оценивали в 45 млн рублей.