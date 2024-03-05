На встрече также поднимались вопросы суверенитета России и ее ценностей. Такие мероприятия будут продолжаться.

В Омском штабе общественной поддержки в рамках стратегических сессий «Верим в Россию» прошла встреча омских студентов и волонтеров с российским политологом, доктором исторических наук Варданом Багдасаряном.

Багдасарян провел лекцию, в которой рассказал о традиционных ценностях России, сохранении ее суверенитета. Он отметил, что существует формула: что забыли отцы, то вспоминают внуки.

– Сегодня социологические опросы показывают, что ценностные позиции людей 18–25 лет более патриотичны, чем у 25–40-летних. Можно констатировать, что молодежь России, несмотря на все попытки ее зомбировать, патриотична, цивилизационно идентична, у нас есть вера в будущее страны. Обсудили выборы как ценностный выбор между добром и злом – с Россией или против России, за добро или за зло, – сказал Багдасарян.

Сессии «Верим в Россию» в штабе общественной поддержки продолжатся.