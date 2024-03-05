Холодный асфальт уложат на проспектах Королева и Мира, улице 10 лет Октября, Окружной дороге и Сыропятском тракте.

Холодный асфальт уложат на проспектах Королева и Мира, улице 10 лет Октября, Окружной дороге и Сыропятском тракте.

В мэрии рассказали, где в ближайшее время планируют провести ремонт проезжей части с помощью инертных материалов или холодного асфальта. Ямы будут заделывать на проспектах Королева и Мира, а также на улице 10 лет Октября, Окружной дороге и Сыропятском тракте.

– При определенных условиях холодный асфальт может прослужить несколько сезонов. Выполнять ремонт можно при температуре до –10 градусов, также не требуется привлечение тяжелой техники, – отмечают в мэрии.

Ямочный ремонт на городских улицах уже проводят. В этом году с помощью холодного асфальта отремонтировали порядка 300 кв. м. повреждений.