Омск-Информ
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·Общество

Цветы хотели завезти из Казахстана без фитосанитарного сертификата. Сотрудники Россельхознадзора смогли это предотвратить.

Вчера, 4 марта, сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омскую область 80 тыс. тюльпанов. Оказалось, что имели место проблемы с документами.

– Продукция из Казахстана сопровождалась недействительными фитосанитарными сертификатами. Тюльпаны предназначались для реализации на территории Новосибирской области, – рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Перевозчиков привлекли в административной ответственности. Автомобили были возвращены обратно в соседнюю страну.

·Общество

Цветы хотели завезти из Казахстана без фитосанитарного сертификата. Сотрудники Россельхознадзора смогли это предотвратить.

Вчера, 4 марта, сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омскую область 80 тыс. тюльпанов. Оказалось, что имели место проблемы с документами.

– Продукция из Казахстана сопровождалась недействительными фитосанитарными сертификатами. Тюльпаны предназначались для реализации на территории Новосибирской области, – рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Перевозчиков привлекли в административной ответственности. Автомобили были возвращены обратно в соседнюю страну.