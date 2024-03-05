Самарец отдал брату свою банковскую карту, на которую поступили украденные деньги.

Самарец отдал брату свою банковскую карту, на которую поступили украденные деньги.

В апреле 2023 года 48-летний инвалид 1-й группы из Шербакульского района увидел в интернете объявление о продаже модели автобуса. Этой моделью мужчина захотел пополнить свою коллекцию. Он перевел продавцу 9,6 тыс. рублей. Модель он так и не получил и деньги вернуть не смог.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Оказалось, что деньги ушли на счет жителя Самары. Как сообщили в прокуратуре, на допросе мужчина рассказал, что отдал свою банковскую карту брату, местонахождение которого ему неизвестно.

Однако это не избавило владельца счета от ответственности. После обращения омской прокуратуры мировой судья из Самары взыскал с него в пользу пострадавшего инвалида 9,6 тыс. рублей, которые признали неосновательным обогащением.