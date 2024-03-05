В остальное время спрос будет гораздо выше. Впрочем, сэкономить можно даже в условиях ажиотажа.

В остальное время спрос будет гораздо выше. Впрочем, сэкономить можно даже в условиях ажиотажа.

Перед Международным женским днем спрос на такси часто бывает повышенным. Поэтому сервис «Яндекс Такси» дал некоторые советы людям, которые собираются заказывать авто.

– 7 марта ситуация на дороге будет как в обычный предпраздничный день – люди освобождаются пораньше или выезжают за город, и с 15:00 постепенно дороги становятся более загруженными. 8 марта лучше планировать поездки утром с 7:00 до 10:00 и после обеда с 15:00 до 17:00. В остальное время люди заказывают такси чаще, – рекомендуют аналитики сервиса.

Есть еще один небольшой совет: обычно спрос ниже, если заказать такси не на ровное время. Если нужно выехать в 14:00, то лучше попробовать сделать это раньше хотя бы на несколько минут.

Разумеется, существуют факторы, влияющие на цену не только в праздничные дни. К ним относятся количество машин на линии, число заказов, время поездки. Есть технологии, которые помогут сэкономить деньги даже в условиях ажиотажа. Например, не доехать до места назначения напрямую и немного пройти пешком либо выбрать опцию «Вместе» и разделить стоимость с попутчиком.