Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенка искали несколько часов, но все было безрезультатно. Пришлось подключиться росгвардейцам.

В Любинском районе накануне вечером потерялась 8-летняя девочка. Ребенок не вернулся домой из школы. Родители несколько часов искали школьницу сами, но поиски были безрезультатны, поэтому им пришлось обратиться в правоохранительные органы.

– К поискам ученицы подключились росгвардейцы. Они объезжали дворы, детские площадки и пришкольные территории. Возле одной из школ сотрудники и заметили двух несовершеннолетних школьниц, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Выяснилось, что девочка была в гостях у одноклассницы, а потом они решили вместе прогуляться. Детей передали полицейским, а после родителям.

·Происшествия

Ребенка искали несколько часов, но все было безрезультатно. Пришлось подключиться росгвардейцам.

В Любинском районе накануне вечером потерялась 8-летняя девочка. Ребенок не вернулся домой из школы. Родители несколько часов искали школьницу сами, но поиски были безрезультатны, поэтому им пришлось обратиться в правоохранительные органы.

– К поискам ученицы подключились росгвардейцы. Они объезжали дворы, детские площадки и пришкольные территории. Возле одной из школ сотрудники и заметили двух несовершеннолетних школьниц, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Выяснилось, что девочка была в гостях у одноклассницы, а потом они решили вместе прогуляться. Детей передали полицейским, а после родителям.