Омск-Информ
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·Общество

Льгота начнет действовать для них осенью. Весной и летом бесплатными будут только воскресенья.
В Большереченском зоопарке решили расширить возможности для многодетных семей. С 1 мая по 30 сентября они смогут посещать зоопарк бесплатно в любое воскресенье. С 1 октября по 30 апреля бесплатный проход обещают в любой день.
– Дополнительно (по заранее утвержденному плану) в избранное воскресенье каждого месяца мы будем проводить бесплатные мероприятия для наших гостей. Все это вы увидите в наших афишах, – сообщают в зоопарке.
Отметим, что в конце февраля в Большереченском зоопарке проснулись еноты. О пробуждении медведей пока не сообщалось.
·Общество

Льгота начнет действовать для них осенью. Весной и летом бесплатными будут только воскресенья.
В Большереченском зоопарке решили расширить возможности для многодетных семей. С 1 мая по 30 сентября они смогут посещать зоопарк бесплатно в любое воскресенье. С 1 октября по 30 апреля бесплатный проход обещают в любой день.
– Дополнительно (по заранее утвержденному плану) в избранное воскресенье каждого месяца мы будем проводить бесплатные мероприятия для наших гостей. Все это вы увидите в наших афишах, – сообщают в зоопарке.
Отметим, что в конце февраля в Большереченском зоопарке проснулись еноты. О пробуждении медведей пока не сообщалось.