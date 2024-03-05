Квартира-студия с уникальным дизайном и видом на закат расположена на улице Красных Зорь. Собственник просит за нее 19 млн рублей.

Квартира-студия с уникальным дизайном и видом на закат расположена на улице Красных Зорь. Собственник просит за нее 19 млн рублей.

В Омске на улице Красных Зорь, 54, продают квартиру-студию площадью 69 кв. м. Ее стоимость составляет 19 млн рублей. Как заверяет собственник в своем объявлении, жилье продумано до мелочей. В квартире выполнен уникальный дизайн от питерского дизайнера.

– Небанальное зонирование с круговым сценарием движения. Редкие для Омска арочные окна с видом на закат. Почти все предметы в этой квартире были выполнены на заказ, от систем хранения и ТВ-тумбы до кухонного острова и стола в кабинете. Столешница на острове, столешница на кухне и раковина в СУ изготовлены из бетона специально для этой квартиры. Красный цвет кухонного гарнитура был вдохновлен фактурой кирпича, которая смотрится особенно эффектно на фоне белых стен и графических элементов, – говорится в объявлении.

Новому хозяину квартиры пообещали, что зимой в студии будет тепло, так как были заменены все коммуникации, а сама сантехника итальянского производства. Одна из особенностей квартиры – ванная комната с балийскими мотивами.

Всю мебель и технику, которая находится в студии, собственник планирует оставить новым жильцам.