Переводить деньги женщину несколько раз отговаривали бдительные омичи, но она все равно отдала деньги преступникам.

Переводить деньги женщину несколько раз отговаривали бдительные омичи, но она все равно отдала деньги преступникам.

К полицейским обратилась омичка, 86-летняя мать которой стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам 300 тыс. рублей.

Утром пожилой женщине позвонили из пенсионного фонда. Сотрудники ведомства заинтересовались, почему омичка не получает надбавку к пенсии в размере 5 тыс. рублей. А чуть позже сами озвучили, что, скорее всего, деньги пенсионерке не поступают из-за неправильно оформленных документов. Женщине пообещали начислить 15 тыс. рублей – надбавку сразу за 3 месяца.

– Чуть позже на мобильный телефон потерпевшей позвонил представитель «центробанка» и пояснил, что со счетов омички могут исчезнуть все деньги. Если она хочет спасти сбережения, необходимо перевести их на «безопасный счет». Пенсионерка сняла со счета 300 000 рублей и проследовала в торговый комплекс на ул. 10 лет Октября, – рассказали в полиции.

Однако посетители ТЦ отговорили пенсионерку от перевода денег. Но мошенники не остановились. Они направили женщину в торговый центр «Омский», но и там бдительные омичи не дали ей совершить ошибку. Но целеустремленная омичка все же «избавилась» от денег в банкомате на Красном Пути.

На следующий день преступники отправили пенсионерку в банк, чтобы она взяла в кредит 500 тыс. рублей. Но сотрудники организации связались с дочерью женщины и заблокировали ее счета.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенников ищут.