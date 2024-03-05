56-летняя женщина застала бывшего сожителя в компании молодой любовницы. Новая пассия взялась за нож, а потом покинула место преступления, оставив раненую конкурентку с мужчиной.

56-летняя женщина застала бывшего сожителя в компании молодой любовницы. Новая пассия взялась за нож, а потом покинула место преступления, оставив раненую конкурентку с мужчиной.

Две жительницы райцентра Большеречье, разница в возрасте между которыми составляет 26 лет, не поделили мужчину.

58-летняя сельчанка поздно вечером пришла домой к бывшему сожителю и застала его с молодой любовницей. Стерпеть такое более возрастная женщина не смогла и накинулась на конкурентку. Но ее оппонентка схватилась за нож. В этом противостоянии победила молодость: 32-летняя сельчанка нанесла незваной гостье два удара ножом в спину.

Интересно, что мужчина остался на ночь не с победительницей, а с проигравшей. Его молодая любовница спешно покинула дом, а ее жертва никуда не пошла. Только наутро она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Победительницу этого противостояния нашли, задержали и завели на нее уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, она уже имеет опыт таких кровавых боев. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, до этого сельчанку судили за аналогичное преступление.

А в Исилькуле произошла обратная ситуация. Двое выпивавших мужчин не поделили женщину. Один из них взял пневматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. Но 34-летний пьяный мужчина не особо почувствовал боль. Он пришел домой, лег спать и также обратился к медикам утром с жалобами на боли в область лба и щеки.

Его 30-летнего обидчика опросили и забрали у него пневматический пистолет с пулями. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотических средств.