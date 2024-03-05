Образцы холодного и огнестрельного оружия представляют разные эпохи. Омичи смогут увидеть их летом на новой выставке.

Образцы холодного и огнестрельного оружия представляют разные эпохи. Омичи смогут увидеть их летом на новой выставке.

В коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИК) появились новые уникальные экземпляры оружия. Как сообщили в учреждении, их передача стала возможной после кропотливой работы директора музея Петра Вибе с семьей одного из известных сибирских коллекционеров.

Музей получил 10 образцов холодного оружия XIX–XX веков. В их числе – кавалерийская офицерская русская сабля образца 1827 года, офицерская пехотная прусская шпага образца 1889 года, наградной бебут (кинжал), принятый на вооружение русской армией в 1907 году.

Помимо русского оружия, есть и зарубежное. В частности, парадный меч офицера военно-воздушных сил образца 1935 года.

– Он призван был служить средством для поднятия престижа военной летной службы, был чисто парадным оружием, ни одного случая взятия в плен немецкого летчика с мечом не отмечено, – пояснили в Омском краеведческом музее.

Еще в числе подаренных экземпляров оружия – бельгийское пехотное дульнозарядное капсюльное ружье первой половины XIX века. Впоследствии стало основным для русской армии.

Большинство из новых экземпляров оружия составят экспозицию выставки ОГИК, которая откроется летом. Также в музее отметили, что работа с семьей коллекционера продолжится.