Для этого он изменил конструкцию оружия, которое стреляло холостыми патронами.

Для этого он изменил конструкцию оружия, которое стреляло холостыми патронами.

Полицейские задержали 50-летнего жителя Ленинского округа за незаконное хранение и переделку оружия. В своей квартире на улице Таллинской он превратил охолощенный пистолет Макарова Р-411 в огнестрельный, заменив ствол. Мужчина также изготовил два патрона.

Полицейским омич рассказал, что информацию о том, как модернизировать пистолет, нашел в интернете. Мужчина считал это не чем-то незаконным, а просто увлечением – в лесу он стрелял по бутылкам.

На омича завели два уголовных дела, хотя ранее он проблем с законом не имел.