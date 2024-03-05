Омск-Информ
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·Происшествия

Для этого он изменил конструкцию оружия, которое стреляло холостыми патронами.
Полицейские задержали 50-летнего жителя Ленинского округа за незаконное хранение и переделку оружия. В своей квартире на улице Таллинской он превратил охолощенный пистолет Макарова Р-411 в огнестрельный, заменив ствол. Мужчина также изготовил два патрона.
Полицейским омич рассказал, что информацию о том, как модернизировать пистолет, нашел в интернете. Мужчина считал это не чем-то незаконным, а просто увлечением – в лесу он стрелял по бутылкам.
На омича завели два уголовных дела, хотя ранее он проблем с законом не имел.
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·Происшествия

Для этого он изменил конструкцию оружия, которое стреляло холостыми патронами.
Полицейские задержали 50-летнего жителя Ленинского округа за незаконное хранение и переделку оружия. В своей квартире на улице Таллинской он превратил охолощенный пистолет Макарова Р-411 в огнестрельный, заменив ствол. Мужчина также изготовил два патрона.
Полицейским омич рассказал, что информацию о том, как модернизировать пистолет, нашел в интернете. Мужчина считал это не чем-то незаконным, а просто увлечением – в лесу он стрелял по бутылкам.
На омича завели два уголовных дела, хотя ранее он проблем с законом не имел.
1344