Мошенники убедили пожилую омичку в том, что кто-то взял кредит на ее имя, а залогом стала квартира на Ленинградской площади. Нужно было продать квартиру и закрыть долг.

Мошенники убедили пожилую омичку в том, что кто-то взял кредит на ее имя, а залогом стала квартира на Ленинградской площади. Нужно было продать квартиру и закрыть долг.

Очередная омская пенсионерка стала жертвой мошенников. 72-летней женщине в начале февраля позвонил мужчина и представился полицейским из Москвы. Он сообщил, что кто-то взял кредит на имя пенсионерки, а залогом стала ее квартира на Ленинградской площади. У преступника якобы есть генеральная доверенность, и фамилия у него такая же, как у омички.

Затем пенсионерке позвонила женщина-«следователь» и сообщила, что можно продать квартиру и закрыть долг. После этого обременение на квартиру снимут, а квартира якобы вернется законной владелице. Собеседница порекомендовала продать жилье в центре Омска за 2,5 млн рублей, хотя цены на такие квартиры начинаются от 3,5 млн рублей, сообщает omsk.aif.ru.

Бабушке предложили воспользоваться услугами «проверенной» фирмы, представителям которой мошенники передали контакты омички. Интересно, что квартиру приехал смотреть настоящий риелтор. Он-то убедился, что на квартиру нет никаких обременений, и начал готовить документы. Мужчину не насторожила цена, потому что он неоднократно сталкивался с тем, что людям надо срочно продать жилье.

Также стоит сказать, что пожилая омичка разговаривала с риелтором, а затем и оформляла сделку в присутствии дочери, которая также ничего не заподозрила. Она решила, что раз ее мама является собственницей квартиры, то может делать с ней всё, что хочет.

Квартиру купил мужчина с супругой. Через несколько дней пенсионерке перечислили на счет 2,5 млн рублей, и она отчиталась об этом «следователю».

Омичка встретилась в сквере со «специалистом из Москвы», отдала ему деньги, а взамен получила папку якобы с документами о снятии обременения на квартиру и сами документы на квартиру, где она якобы снова является хозяйкой.

А через пару дней «московские следователи» снова позвонили омичке и сообщили, что на нее пытаются оформить кредитную карту на 100 000 рублей. Пенсионерка должна была в банке взять кредит на такую же сумму, подержать несколько дней деньги у себя, а потом передать «правоохранителям». Тогда сделка по кредиту якобы будет аннулирована. Но в банке бабушке отказали из-за ее возраста и маленькой пенсии.

Омичка несколько дней звонила «московским полицейским», но трубку уже никто не брал. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Риелтор, участвующий в сделке, выступает в качестве свидетеля. Юристы говорят, что если сам факт мошенничества будет доказан, то сделку по продаже квартиры могут признать недействительной.

Сама пожилая омичка говорит, что видела на подъездах памятки о случаях мошенничества, да и сама она читала об этом. Но о таком способе обмана она не слышала.