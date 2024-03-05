За прошлый год материальную поддержку получили 12 669 медиков региона.

За прошлый год материальную поддержку получили 12 669 медиков региона.

С прошлого года медицинские работники получают специальную выплату. Деньги получают работники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц. Кроме того, на выплату могут претендовать сотрудники станций и отделений скорой помощи.

За прошлый год материальную поддержку получили 12 669 медиков региона. В общей сложности им выплатили 980 млн рублей.

– Поддержку получают все медицинские работники, которым положена выплата. Специалисты ОСФР перечисляют средства по мере поступления из медицинских организаций реестров сведений работников. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Средства переводятся на счет, реквизиты которого также представляет медорганизация, – рассказала управляющая Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.

Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Она зависит от квалификации сотрудника и места, где он работает.