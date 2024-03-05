Она отказывалась предоставить документы и покинуть автомобиль, чтобы его могли доставить на спецстоянку.

Она отказывалась предоставить документы и покинуть автомобиль, чтобы его могли доставить на спецстоянку.

Вечером инспекторы ДПС остановили на улице Дианова автомобиль Nissan March без госзнаков. За рулем находилась 53-летняя женщина. Она отказалась предоставить свои документы и выходить из машины. Полицейским пришлось применить в отношении нарушительницы физическую силу и наручники.

– Я не персона, я – женщина Алена. Мои права – это божественные права, – заявила омичка, когда ее машину хотели эвакуировать на спецстоянку.

На нее составили протоколы по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ; ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ; ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ. За неповиновение сотрудникам полиции нарушительницу также привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Кировский районный суд оштрафовал ее на 4000 руб. Остальные административные материалы еще рассматриваются.