Для этого стоит посмотреть специальный проект «Воплощение энергии». В нем о ледовом комплексе расскажут всё.

Для этого стоит посмотреть специальный проект «Воплощение энергии». В нем о ледовом комплексе расскажут всё.

В открытом интернет-доступе появился мультимедийный проект «Воплощение энергии». Он посвящен строительству «G-Drive Арены», на которой проводит домашние матчи «Авангард». О создании арены омского хоккейного клуба вспоминают ее проектировщики, инженеры, строители, архитекторы, конструкторы.

– Об арене уже снято много фильмов и репортажей, но так ее «начинку» показали впервые. В специальном мультимедийном проекте «Воплощение энергии» авторы арены поделились и некоторыми тонкостями строительства, и даже техническими параметрами, которые, в силу проектных обязательств, не могли раскрывать до этого момента, – рассказывают создатели проекта.

Узнать, как создавались сервисы для зрителей, сколько лет простоит «G-Drive Арена» и почему эта стройка была самой азартной, можно, посмотрев проект. Чтобы это сделать, нужно отсканировать специальный QR-код с постера, пройдя по специальной ссылке.